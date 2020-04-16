"طيران الإمارات" تضع 8 شروط لنقل المسافرين

الخميس 16 أبريل 2020

حددت "طيران الإمارات" 8 شروط ومعايير تتبعها لنقل المسافرين في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً، وفقا للبيان.



وكانت الناقلة حصلت على الموافقات اللازمة لتشغيل عدداً محدوداً من رحلات طيران الركاب لنقل المسافرين إلى الخارج من الإمارات إلى بعض وجهاتها في 12 دولة، اعتباراً من السادس من أبريل الجاري.

ومن شأن تلك الرحلات تسهيل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، إذ سيسمح فقط لمواطني الوجهة، وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول، بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

وذكرت طيران الإمارات أن هناك ثماني شروط ومعايير تتبعها لنقل المسافرين في زمن كورونا والتى تتضمن:

1- تعديل إنهاء إجراءات السفر على الكاونترات وإجراءات الصعود إلى الطائرات للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

2- تركيب دروع شفافة واقية على جميع الكاونترات كإجراء وقائي لحماية المسافرين والموظفين من أي مخاطر أثناء عمل الإجراءات.

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3- أصبح ارتداء أقنعة الوجه والقفازات واستخدام المعقمات لزاماً على جميع العاملين في المطار.

4- يتعين على جميع المسافرين وضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة.

5- تطبيق برنامج جديد للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلا يتوفر على الطائرات أي مطبوعات.

6- تطبيق إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية، وتجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة.

7- لا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال، ويضاف لكل راكب وزن الأمتعة اليدوية المتاح لدرجته إلى المعدل المسموح لوزن حقائبه التي توضع في عنبر الشحن.

8- تخضع جميع الطائرات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.