يونيسيف تؤكد وجود 50 ألف حالة مصابة بالثلاسيميا في اليمن

الخميس 16 أبريل 2020

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وجود 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيميا في اليمن.



ويولد أكثر من 500 ألف شخص حول العالم سنويا، مصابين بمرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم الحمراء يتسبب في نقص الهيموجلوبين وقلة عددها في الجسم عن المعدل الطبيعي، ما يعيق عملية نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم.

وتابعت المنظمة الأممية في تقرير اطلعت عليه الأناضول إنه "يتم في اليمن سنويا تشخيص 700 حالة جديدة من مرضى الثلاسيميا".

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وأضافت "حتى الآن تم تسجيل 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيما في البلاد الذي يعاني من تدهور كبير في القطاع الصحي فيما يعد الحصول على العلاج الأمثل لمرض الثلاسيميا أمرا نادرا".

وقال التقرير:" ينتشر في عموم اليمن اليوم 1991 موقعا من مواقع المراقبة النشطة للكشف عن 28 من الأمراض المسببة للاعتلال الشديد والتبليغ عنها إلكترونيا مثل الكوليرا وحمى الضنك والحمى النزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي والشلل الحاد".

وأدى القتال المشتعل إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019