روسيا تسجل نحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أبلغت روسيا اليوم الخميس عن 3448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 3338 في اليوم السابق. وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 27938 حالة. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن 34 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 232.

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