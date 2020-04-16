شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى يلقنون الناشطة المصرية "ليلى سويف" درسا قاسيا لدعمها الاخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الناشطة المصرية ليلى سويف درسا قاسيا، لاستمرار دعمها إلى عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مؤكدين أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تلاقي المصالح بينهما.



وتسأل النشطاء، من أين تقتاتين وتحصلين على الأموال للإنفاق؟ مؤكدين على أن نجلها يتعامل أحسن معاملة وفقا لشهادة الجميع، موضحين أن الشعب المصري يعلم جيدا المؤامرة والأهداف الدنيئة التى تسعى إليها ليلى سويف، مؤكدين أن كل تصرفاتها ودعمها لجماعة الإخوان أصبحت معروفة، ولن ينخدع الشعب المصرى بأمثالك، مختتمين أيتها العجوزة الخاوية.

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