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إصابات كورونا في روسيا تقترب من 28 ألفا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

إصابات كورونا في روسيا تقترب من 28 ألفا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا، الخميس، عن 3448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 3388، الأربعاء، وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 27938 حالة.

 

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن 34 شخصا توفوا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 232.

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وبدأت موسكو، الأربعاء، اتباع نظام لإصدار تصاريح التنقل لمساعدة الشرطة على تطبيق العزل العام بهدف الحد من انتشار الفيروس.

 

وفرضت العاصمة الروسية، وهي أكثر مناطق روسيا نكبة بالفيروس، عزلا كاملا، وأمرت سكانها البالغ عددهم 12.7 مليون شخص بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو تلقي العلاج الضروري أو الذهاب للعمل إذا كانوا يعملون في أماكن حيوية وما زالت مفتوحة.

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