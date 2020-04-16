أعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​الياس بوصعب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا ننتظر من ​الحكومة​ اقرار خطة تبرمج فيها كيفية اعادة أموال المودعين لان الاقتطاع بأي نسبة كانت من هذه الودائع التي هي من تعب أصحابها، امر مرفوض، وما يجب فعله هو استعادة وحجز كل ​الأموال المنهوبة​ أينما وجدت في الودائع أو غيرها وهي كبيرة ومعروفة ولا يمكن لاحد تجاهل وجودها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: على الحكومة اقرار خطة تبرمج فيها كيفية اعادة أموال المودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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