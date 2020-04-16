عطية: رقابة التفتيش تتحول الى رقمية مبنية على بيانات تحليلية

أكد رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ في مداخلة أثناء اطلاق وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ من وزراة الداخلية منصة ​البلديات​ المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة "ان التفتيش المركزي يراقب بشكل جدي الخطوات التنفيذية للخطة التي وضعتها ​الحكومة​ من خلال قرارها الجامع المتخذ في ​مجلس الوزراء​"، مشيرا الى التواصل القائم اليوم بين المواطن والجهات الرسمية، معتبرا ان "رقابة التفتيش المركزي اليوم تتغير وتتحول الى رقابة رقمية مبنية على بيانات تحليلية و​تقارير​ يومية تساعد خلال التنفيذ على اتخاذ القرارات وتصويبها من خلال الجهات التنفيذية ان كان ​وزارة الداخلية​ او ​وزارة الشؤون الاجتماعية​"، مشددا على أن "التفتيش يقوم بتشديد رقابته من خلال التقارير اللازمة وملاحقة كل شخص يرتكب خطأ مقصودا او غير مقصود في عملية ادخال البيانات".



ورأى عطيه ان "قيمة المنصة هي في عملها وفق قواعد الذكاء الاصطناعي وذلك يعني انه لا يمكن قبول اي ازدواجية في البيانات"، واشار الى ان "الانسان اليوم هو في حاجة الى المساعدة"، مشددا على ان "اي استغلال للمواطن في حاجاته الاجتماعية والاقتصادية والصحية مرفوض"، مؤكدا أن "المطلوب عدم القيام في أي عملية استغلال لان حماية حق المواطن وكرامته قد تمت انطلاقا من حقه في الوصول الى البلدية او المختار والى القائمقاميات في بعض الحالات".

وشكر عطية في مداخلته "كل البلديات التي قدمت المساعدات ضمن نطاقها"، مشددا على "اهمية اعتماد الاستمارة الرسمية الموجودة على المنصة حيث اصبحت معظم البلديات مسجلة فيها وحصرت عملية التعبئة بها، حفاظا على كرامة المواطنين وحقهم في المساعدة من جهة وعلى عدم هدر المال العام من جهة اخرى".

وأوضح عطية في تصريح "ان التوزيع الاول للمساعدات سيتم وفق لوائح الشؤون الاجتماعية حيث لم يتم التدقيق بها من قبل التفتيش المركزي والذي اصلا يخرج عن اطار قدراته وصلاحياته"، مشددا على "ان التفتيش المركزي وكجهاز رقابي لا يمكنه الحلول مكان وزارة الشؤون في اتمام عملها التنفيذي ولا مكان اي وزارة اخرى للقيام بعملها بل ما يقوم به الجهاز هو المساعدة والتنسيق بين عدة ادارات والارشاد والتوجيه في الخطوات التنفيذية من اجل الوصول الى تحقيق الهدف المرجو في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبناننا الحبيب الا وهو مساعدة اهلنا المتضررين جراء هذا الفيروس الذي اجتاح مجتمعنا".

أضاف عطية:" ان الغاية من المنصة الالكترونية التي تم اطلاقها هو تسجيل جميع البلديات والمخاتير الذين هم اقرب من الناس شاكرا مختلف البلديات والتي خلال 4 ايام تم تسجيل حوالي 1000 منها وتم الاتصال بمعظمها للتأكد من حسن سير العمل في استعمال المنصة وتعبئة الاستمارات من خلالها ، بالاضافة الى تسجيل حوالي 900 مختار على المنصة"، مشددا على ان "التعاون قائم حاليا بين فرق التفتيش المركزي ووزارتي الداخلية والشؤون حيث تم وضع خط ساخن لتلقي الشكاوى ومعالجتها وانه حتى اليوم تم استلام حوالي 15000 استمارة من البلديات عبر المنصة وان كل من يقوم بتعبئة الاستمارة يتم التواصل معه عبر رسالة نصية تؤكد له اتمام تعبئة الاستمارة بشكل صحيح".