طقس يوم غد غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً. ينحسر تدريجياً اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الجمعة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تبقى دون تعديل على الجبال والداخل والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من الظهر فيتحول ​الطقس​ الى غائم مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات. يتساقط رذاذ محلي فترة قبل الظهر و ​أمطار​ محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،تتساقط أمطار متفرقة احيانا حتى فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية حيث يتحسن الطقس تدريجياً .

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.

الأحد: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.