علامة طالب بالضغط على القطاع المصرفي ليقف الى جانب القطاع الاستشفائي

لفت النائب فادي علامة في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الى ان "معركتنا ضد كورونا تنتهي عند وجود اللقاح واللقاح لن يتم ايجاده قبل 18 شهرا"، مشددا على ان "معركتنا هي في الحفاظ على القطاع الاستشفائي".
واضاف: "لنحافظ على العاملين بالقطاع الاستشفائي نحتاج الى الدعم المالي"، لافتا الى أن "القطاع الاستشفائي اعتمد على القطاع المصرفي واقفال المصارف ابوابها ادى الى تدهور الوضع الاستشفائي"، مضيفا: "نطالب الحكومة بالضغط على القطاع المصرفي ليقف الى جانب القطاع الاستشفائي".
وشدد على "ضرورة ان يكون هناك صندوق دعم للعاملين في القطاع الاستشفائي".
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