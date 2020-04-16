علامة طالب بالضغط على القطاع المصرفي ليقف الى جانب القطاع الاستشفائي

لفت النائب ​فادي علامة​ في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الى ان "معركتنا ضد ​كورونا​ تنتهي عند وجود اللقاح واللقاح لن يتم ايجاده قبل 18 شهرا"، مشددا على ان "معركتنا هي في الحفاظ على القطاع الاستشفائي".

واضاف: "لنحافظ على العاملين بالقطاع الاستشفائي نحتاج الى الدعم المالي"، لافتا الى أن "القطاع الاستشفائي اعتمد على ​القطاع المصرفي​ واقفال ​المصارف​ ابوابها ادى الى تدهور الوضع الاستشفائي"، مضيفا: "نطالب ​الحكومة​ بالضغط على القطاع المصرفي ليقف الى جانب القطاع الاستشفائي".

وشدد على "ضرورة ان يكون هناك صندوق دعم للعاملين في القطاع الاستشفائي".