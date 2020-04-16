هارون أمل التوصل الى حلحلة في المشكلة المادية التي تتعلق بالمستشفيات

لفت نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ بعد لقاءه ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الى ان "وزير الصحة لديه علم بالصعوبات التي تمر بها المستشفيات"، مشيرا الى أننا "نسعى الى التخفيف من وطأة المشاكل كما نسعى ان لا تنعكس على العاملين في المستشفيات"، آملا أنه "بمسعى من الوزير نستطيع ان نتوصل الى حلحلة في المشكلة المادية التي تعاني منها المستشفيات"، ومشددا على اننا "نضع طاقة المستشفيات في خدمة ​وزارة الصحة​ ".

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