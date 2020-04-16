الصحة البلجيكية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 34809

اشارت ​وزارة الصحة​ البلجيكية الى انه "تم تسجيل 1236 اصابة جديدة ب​كورونا​ ليرتفع العدد الى 34809 حالة اصافية".

هذا أعلنت وزيرة الصحة البلجيكية، ماجي دو بلوك، أن مجلس الأمن القومي في بلادها، سيعقد اجتماعاً لمناقشة تدابير جديدة لمكافحة "كورونا."

واشارت الى أنها "بحاجة إلى مهلة تتراوح بين 8-10 أيام، للتأكد من جدوى التدابير المتخذة"، لافتة إلى انهم "بفتقرون للمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء فحوصات بشكل أوسع في البلاد".

بدورها، أعلنت شركة "كوريس بيوكونسبت" البلجيكية، أنها طورت بالتعاون مع الجامعات، اختباراً قادر على اكتشاف الإصابة بـ "كورونا"، خلال 15 دقيقة.