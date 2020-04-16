جريصاتي للواء ريفي: احفظ حدودك

رد الوزير السابق سليم جريصاتي على الوزير السابق أشرف ريفي، قائلا: "عيب يا لواء، مباراة كتابة ​العدل​ من أشرف المبارايات وأنقاها، فإسأل عنها رئيس ​محكمة التمييز​ جمال الحجار كما رأس ​السلطة​ القضائية راهنا ​سهيل عبود​، إن إئتمنتهما، وكانا مشرفين عليها بالمباشر. إن الحق مغضبة، فإحفظ حدودك".

وكان ريفي قد رأى ان "ما يتم تداوله عن أن دورة كتّاب العدل تمّ الإعتراض عليها بسبب عدم فوز سُنة بيروت في المباراة كلام غير دقيق، فالحقيقة أن هناك تلاعباً بالنتائج أدى الى تغيير المعادلة لمصلحة الوزير السابق سليم جريصاتي. عدم نجاح أهالي بيروت لم يأتِ محض صدفة، فوزارة العدل حتى تاريخه ترفض إبراز مسابقات الأصول المدنية على الرغم من صدور قرارات مبدئية من مجلس الشورى تُلزمها بذلك، ولكن جريصاتي المتحكّم عن بُعد ما يزال متعنتاً، ويريد تمريرها دون أي حسيبٍ أو رقيب. حتى وأن الوزير سيزار أبي خليل فاجأنا بصيحته الأخيرة مطالباً بتمرير هذه الدورة دعماً لموقف تياره".