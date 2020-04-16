قوى الأمن ذكرت المواطنين بشروط التنقل تنفيذاً لقرار التعبئة العامة

ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي المواطنين بشروط التنقل تنفيذاً لقرار التعبئة العامة حفاظاً على ​السلامة العامة​ ومنعاً لإنتشار فيروس كورونا.​​​​ إضغط للمزيد

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