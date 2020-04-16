هارون: الكثير من المستشفيات أبلغتني أنها ستضطر للإقفال ما سيسبب كارثة اجتماعية

أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان "همنا الأول في القطاع الاستشفائي هو الموظفين"، معلنا ان "الكثير من المستشفيات أبلغتني أنها ستضطر إلى الإقفال قريباً في ظل الوضع الاستشفائي المتردي وهذا الأمر سيتسبب بكارثة اجتماعية".
وأوضح هارون خلال لقاء حول واقع المستشفيات ان "المشكلة المالية في المستشفيات انعكست على الموظفين وهناك مستشفيات أقفلت وبالتالي لدينا مشكلة اجتماعية انسانية والمشكلة المالية ليست ملقاة على هذه الحكومة أو الوزراء الحاليين بل هي مزمنة". وأضاف "وُعدت من اعلى المراجع بدفع قريب للمستشفيات اي خلال اسابيع واذا تم الامر "يتحلحل" الموضوع وينعكس ايجابا على موضوع الموظفين".
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