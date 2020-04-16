مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 450 مليار ليرة للمستشفيات بناء على طلب الرئيس عون

هنأ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال ترأسه جلس ​مجلس الوزراء​ في ​القصر الجمهوري​ اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصا بحلول ​عيد الفصح​، متمنيا ان "يعود بظروف افضل على وطننا".

واضاف: "ملفت ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل ​الدولة​ ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم ​الدين العام​، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي".

ورأى أنه "لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكَم"، مشيرا الى أن "الخطة الاقتصادية يجب ان تأخذ بالاعتبار استرداد ​الأموال المنهوبة​ والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج و​مكافحة الفساد​ والاثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك ​القضاء​".

وطلب عون من خارج الجدول تخصيص اعتماد لدفع مستحقات ​المستشفيات الخاصة​ فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ٤٥٠ مليار ل.ل.