تعقد جلسة تشريعية ل​مجلس النواب​ عند الحادية عشرة من قبل ظهر ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 21 و22 و23 الجاري في ​قصر الاونيسكو​، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة في جدول الاعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تشريعية لمجلس النواب في 21 و22 و23 بقصر الأونيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.