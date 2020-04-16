مذكرة ادارية بإقفال الادارات العامة في الأول من أيار

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ مذكرة ادارية قضت بإقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة و​البلديات​ بمناسبة عيد العمل في الاول من ايار. وفي ما يلي نص المذكرة:

"استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية. تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه (1) أيار 2020، وذلك بمناسبة عيد العمل.