مذكرة ادارية بإقفال الادارات العامة في الأول من أيار

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مذكرة ادارية قضت بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل في الاول من ايار. وفي ما يلي نص المذكرة:
"استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية. تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه (1) أيار 2020، وذلك بمناسبة عيد العمل.
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