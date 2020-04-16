الصحة العالمية: تسجيل مليون إصابة بكورونا في أوروبا في الـ 10 أيام الأخيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "الإصابات بفيروس كورونا تضاعفت في الـ 10 أيام الأخيرة في أوروبا لتسجل مليون إصابة"، مشددة على أن "أوروبا لا تزال في عين الإعصار".
وكان موقع "وورلد ميتر" أعلن صباح يوم أمس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز المليوني حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 121 ألف وفاة في العالم.
وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن 90% من الإصابات سجلت في أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الجديدة ينحسر في بعض أنحاء أوروبا، ومنها إيطاليا وإسبانيا، مقابل زيادة ملحوظة في دول أخرى مثل بريطانيا وتركيا.
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