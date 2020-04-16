دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يعلق تمويل أمريكا لمنظمة الصحة العالمية وتزايد وفيات ترامب يعلق تمويل أمريكا لمنظمة الصحة العالمية وتزايد وفيات كورونا في العالم

من جيف ماسون وبولينا دوران

واشنطن/سيدني (رويترز) - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تمويل بلده لمنظمة الصحة العالمية بسبب إدارتها لأزمة جائحة كورونا وهو ما ندد به خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الوقت الذي تزيد فيه حصيلة وفيات المرض في أنحاء العالم.

وقال ترامب، الذي تزايدت نبرته العدائية تجاه المنظمة، إن منظمة الصحة روجت "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح لتفش أوسع نطاقا كان من الممكن تجنبه لولا حدوث ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء "فشلت منظمة الصحة العالمية في الاضطلاع بواجبها الأساسي ويتعين محاسبتها".

ووفقا لإحصاء رويترز أصيب نحو مليوني شخص في أنحاء العالم بالمرض فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 124 ألفا منذ بدء تفشيه في الصين في نهاية العام الماضي.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا ليس الوقت الملائم لخفض الموارد المخصصة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف في بيان "هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة".

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والولايات المتحدة هي أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية وساهمت بما يربو على 400 مليون دولار في 2019 أي نحو 15 بالمئة من ميزانيتها.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه متفهم لانتقادات ترامب لمنظمة الصحة، لا سيما دعمها "غير المفهوم" لإعادة فتح أسواق بيع الحيوانات الحية والمذبوحة في الصين.

ويُعتقد أن فيروس كورونا نشأ في أحد هذه الأسواق في مدينة ووهان في نهاية العام الماضي.

لكنه أضاف خلال حديث مع محطة إذاعة أسترالية "لكن منظمة الصحة العالمية هي أيضا منظمة قامت بالكثير من العمل المهم بما في ذلك هنا في منطقتنا في المحيط الهادي ونعمل معهم عن كثب".

ووفقا لإحصاء رويترز توفي أكثر من 2200 شخص بكوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء وهو عدد قياسي في وقت يدرس خلاله البلد كيفية استئناف النشاط الاقتصادي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)