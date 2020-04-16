ملك الكوكايين وقع أخيرا في المصيدة..

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البرازيل - أرشيفملك الكوكايين وقع أخيرا في المصيدة..

أعلنت سلطات موزمبيق اعتقال واحد من أكبر المجرمين المطلوبين في البرازيل، وهو زعيم مخدرات متهم بادارة عمليات تهريب الكوكايين الدولية لأكبر عصابة بالبلاد.

وشارك في عملية القبض على جيلبرتو أباريسيدو دوس سانتوس، وهو مجرم خطير يلقب بملك الكوكايين ويدعى أيضا باسم "فومينيو"، عملاء تابعون لأجهزة ثلاث دول هي البرازيل وموزمبيق والولايات المتحدة.

وأعلن بيان للشرطة الفيدرالية البرازيلية أن"فومينيو" الذي يقود عصابة تدعى "قيادة العاصمة الأولى"، متهم بشحن أطنان من الكوكايين حول العالم، وقد بقي فارا من وجه العدالة لأكثر من 20 عاما.

وتعد عصابة "قيادة العاصمة الأولى" التي تأسست في سجون ساو باولو في تسعينيات القرن الماضي، من أكبر العصابات الإجرامية في البرازيل، حيث تتم السيطرة على طرق تهريب الكوكايين من كولومبيا وبيرو وبوليفيا، أكبر المنتجين في العالم.

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ويقضي ماركوس ويليانز هيرباس كاماتشو، زعيم هذه العصابة الخطيرة، حكما بالسجن لأكثر من 200 سنة في سجن بحراسة مشددة في برازيليا.

وقالت الشرطة البرازيلية، إن دوس سانتوس متهم أيضا، بتمويل مؤامرة لمساعدة كاماتشو على الهروب.

المصدر: أ ف ب