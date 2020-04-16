شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تطالب بتشديد الإجراءات الوقائية في المواصلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الإجراءات الوقائية في المواصلات العامة، خاصة مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد وأتوبيسات النقل العام، لعدم الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره ونقل العدوى، ولحماية المواطنين، كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية الخاصة بالوقاية.

وقال "العادلى"، لـ"الخليج 365"، إن هناك جهودا تبذل من قبل الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة في وسائل المواصلات، لكن هناك بعض الأمور لابد من التنبه لها، مثل الازدحام في بعض القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة والحرص على تسيير رحلات القطارات في موعدها وسرعة التقاطر في المترو، وضمان عدم وجود تكدس للركاب، وتفعيل المسافة الآمنة بين الركاب، وأن يكون هناك أدوات قياس درجة الحرارة في كل محطة، بالإضافة لتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى ضرورة التعاون بين المواطنين والدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، قائلا: "المسئولية مشتركة على الجميع في مواجهة هذا الوباء حتى لا ينتشر في البلاد وندخل في نفق مظلم مثل بعض الدول الأخرى".

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.



