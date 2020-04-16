شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق قرض الصرف الصحى فى الفيوم بمبلغ 186 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 578 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي بالفيوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 186 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28-5-2017.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بمبلغ 550 ألف دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 28-7-2019.
نشر القراران في الجريدة الرسمية.
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