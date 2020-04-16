اخبار العالم

وفاة الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة عن عمر 67 عاما

0 نشر
أيوب الخياطي 0 تبليغ

Advertisements

توفي أمس الأربعاء، بالديار البلجيكة، محمد العربي بوراس، الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة، عن عمر 67 عاما، بعد مرض عضال ألم به على مستوى الرأس.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن الراحل كان قيد حياته، قد قدم استقالته من رئاسة الفريق في سنة 2006،  بسبب الأزمة المالية التي كان يعاني منها اتحاد طنجة في تلك الفترة.

وكان الراحل أيضا رئيسا لجمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة، ومستشارا برلمانيا سابقا عن غرفة الصيد البحري المتوسطي لمدة 15 سنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة عن عمر 67 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا