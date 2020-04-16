وفاة الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة عن عمر 67 عاما

توفي أمس الأربعاء، بالديار البلجيكة، محمد العربي بوراس، الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة، عن عمر 67 عاما، بعد مرض عضال ألم به على مستوى الرأس.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن الراحل كان قيد حياته، قد قدم استقالته من رئاسة الفريق في سنة 2006، بسبب الأزمة المالية التي كان يعاني منها اتحاد طنجة في تلك الفترة.
وكان الراحل أيضا رئيسا لجمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة، ومستشارا برلمانيا سابقا عن غرفة الصيد البحري المتوسطي لمدة 15 سنة.
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