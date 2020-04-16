خمسيني يقدم على الانتحار شنقا في المدينة القديمة بالدار البيضاء

أقدم خمسيني، يوم أمس الأربعاء، على وضع حد لحياته، شنقا داخل منزل شقيقته بالمدينة القديمة، بالدارالبيضاء.

وأقدم الهالك على الانتحار، في ظروف غامضة، بلف حبل حول عنقه، داخل إحدى الغرف دون أن تعرف الأسباب الرئيسية التي دفعته الى ذلك.

وبعد العثور على الهالك جثة هامدة، معلقة بحبل، تم إشعار السلطات المعنية للوقوف على ملابسات، وظروف النازلة.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد إخضاع جثته للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.

