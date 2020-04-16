أقدم خمسيني، يوم أمس الأربعاء، على وضع حد لحياته، شنقا داخل منزل شقيقته بالمدينة القديمة، بالدارالبيضاء.
وأقدم الهالك على الانتحار، في ظروف غامضة، بلف حبل حول عنقه، داخل إحدى الغرف دون أن تعرف الأسباب الرئيسية التي دفعته الى ذلك.
وبعد العثور على الهالك جثة هامدة، معلقة بحبل، تم إشعار السلطات المعنية للوقوف على ملابسات، وظروف النازلة.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد إخضاع جثته للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسيني يقدم على الانتحار شنقا في المدينة القديمة بالدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.