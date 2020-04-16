طقس الخميس.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية متفرقة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، مرور سحب منخفضة مع قطرات متفرقة بالواجهة المتوسطية، و ظهور سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، ومن الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 08 و13 درجة شمال المنطقة الشرقية والشمال ووسط البلاد، وما بين 12 و17 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، فيما ستكون ما بين 16 و20 درجة جنوب البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و 25 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وقرب السواحل، وما بين 23 و 30 درجة بالشمال والوسط وشرق البلاد، وما بين 28 و34 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين رأس سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.