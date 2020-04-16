غرفة الصيد البحري المتوسطية تعتزم تركيب ممرات التعقيم بمداخل موانئ الصيد البحري

أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أمس الأربعاء، أنها ستقوم بتركيب ممرات التعقيم بالموانئ التي تقع ضمن نفوذها الترابي، لضمان استمرارية الإنتاج وحماية البحارة المهنيين من أخطار الوباء.

وكشفت الغرفة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يروم حماية المهنيين سواء كانوا بحارة أو مجهزين من تداعيات هذا الفيروس، مذكرة بأنه سبق وأن اتخذت بتنسيق مع السلطات المحلية إجراءات في السياق ذاته من قبيل توفير أجهزة لقياس حرارة كل الوافدين على الميناء.

وأوضحت الغرفة إلى أن هذا الإجراء يروم حماية المهنيين سواء كانوا بحارة أو مجهزين من تداعيات هذا الفيروس، مذكرة بأنه سبق وأن اتخذت بتنسيق مع السلطات المحلية إجراءات في السياق ذاته من قبيل توفير أجهزة لقياس حرارة كل الوافدين على الميناء.

وتابعت الغرفة في بلاغها، أن هذه التدابير تأتي في سياق تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية، قصد ضمان استمرارية الإنتاجية بقطاع الصيد البحري، باعتباره من القطاعات المنتجة، وكذا لحماية الموارد البشرية من كل الأخطار المتعلقة بهذا الفيروس.