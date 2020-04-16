القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الضفة وغزة إلى 294 (لا يشمل القدس المحتلة) من بينها حالتي وفاة فيما تماثل 61 مصابا للشفاء.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، أن مصادر طبية في مدينة القدس المحتلة، أفادت بإصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا في حي جبل المُكبّر، مما يرفع عدد المصابين هناك إلى 81.
وقالت كيلة في مؤتمر صحافي عقد بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، إنه " تم تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا لطواقم طبية من مدينة بيت لحم، تعمل في مستشفى المُطّلع بالقدس، وإصابة ثالثة لعامل من محافظة رام الله، ليرفع الإجمالي إلى 294".
وأشارت إلى أنه تم تسجيل إصابة لسيدة من بلدة بيت ساحور ببيت لحم، بعد أيام من تعافيها من الفيروس، حيث أجري لها فحص جديد تبين إعادة إصابتها، لينخفض عدد المتعافين إلى 61.
وأكدت كيلة أن حالة جميع المصابين بفيروس كورونا في مراكز العزل والعلاج، مستقرة.
وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وزارة الصحة الفلسطينية من العمل في القدس، علما بأن من بين مجمل الإصابات الـ294، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.