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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمدد إقامة المخالفين 3 أشهر والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
منحت الكويت، الأربعاء، المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة 3 أشهر؛ نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
صدر القرار عن أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
ويمنح القرار الوزاري المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ 1 مارس/آذار على أن تنتهي في 31 مايو/أيار، آليا عبر نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن القرار يشمل المقيمين حاملي الإقامات بكل أنواعها، ومن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات بكل أنواعها.
واشترطت الوزارة أن يقوم الكفيل أو صاحب العمل خلال هذه الفترة بتعديل وضع المخالف الممنوح له الإقامة المؤقتة آليا، باستكمال إجراءات الإقامة الممنوحة له سابقا عن طريق موقعها الإلكتروني.
وأكدت الداخلية أن هذا القرار يأتي تسهيلا على المواطنين والمقيمين، نظرا لتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى تاريخ 26 أبريل/نيسان الجاري.
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