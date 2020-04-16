قتلى وجرحى في انفجار استهدف القوات التركية شمالي سوريا

الخميس 16 أبريل 2020

أسفر انفجار عنيف ضرب قرية خاضعة لسيطرة القوات التركية بريف رأس العين شمال شرقي سوريا، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، وفقا للعين.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "الانفجار وقع بقرية أهراس، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين شمالي الحسكة".

وأوضح المرصد أن "الانفجار ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك".

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وكان المرصد السوري قد رصد في الخامس من الشهر الجاري، دوي انفجار عنيف في بلدة مبروكة غرب رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا أمنيا لفصيل موال لتركيا، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف العناصر.

وتزيد خسائر الجيش التركي شمال شرقي سوريا من الضغوط على الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد خسائره في إدلب شمال غرب.

وتلاحقت التطورات في ميدان القتال في ظل إعلان دمشق عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها.

وواجه أردوغان انتقادات حادة من المعارضة في الداخل بعد مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب، في أكبر خسارة منذ بدء أنقرة عدوانها على الشمال السوري مطلع عام 2018.