تعرف على مصير مخالطي ضحية كورونا بحضرموت

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، سلبية الفحوصات التي أجريت لجميع المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر محافظة حضرموت والتي تعد الوحيدة على مستوى اليمن.



وقال وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم في بيان مقتضب نشر على صفحة لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة الجائحة في الفيسبوك "الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية".

وأكد الدكتور باعوم أن جميع المخالطين والذين تم عزلهم وفرض حجر صحي احترازي عليهم في وقت سابق لم تظهر على أي منهم اي اعراض بالمرض.

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والجمعة الماضية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن لموطن يمني يعمل في ميناء الشحر.

ويوم السبت أفاد وكيل وزارة الصحة والسكان - المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي في مؤتمري صحفي عقده بالمكلا أن 300 شخص خالطوا المصاب بكورونا في الشحر.

وقال "إن الحالة الصحية للمصاب الوحيد بكورونا مستقرة، وأنه تم فرض الحجر الصحي على نحو 300 شخص خالطوا المصاب".

وأضاف: "بين المشمولين بالحجر 18 شخصا هم الحلقة الأقرب للمصاب"