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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر عزل حي الأثير بالدمام ومنع الدخول أو الخروج منه والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
أعلنت السلطات السعودية اجراءات اضافية في عدد من الاحياء بمدينة الدمام، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وتتضمن الاجراءات حسب وكالة الانباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه، على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى اشعار آخر، مع السماح لسكان الحي الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين).
وذكرت المصدر ان هذه الاجراءات تتم بناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين
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