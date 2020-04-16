شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 19 حالة جديدة من "كورونا" والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 أعلنت الكويت اليوم شفاء 19 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بـ "كورونا" تمهيدا لخروجها خلال اليومين المقبلين.

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