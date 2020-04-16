شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ما قاله البحسني خلال افتتاح مستشفى الحميات بدوعن والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 افتتح محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الأربعاء، مركز معالجة الحميات وحالات كورونا والأمراض التنفسية الحادة بمستشفى دوعن.

وتفقد محافظ حضرموت، أقسام المركز للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الحالات. Advertisements وأبدى البحسني، إعجابه بالتجهيزات الطبية المتكاملة والبنية التحتية لمستشفى "دوعن - خيلة بقشان". وجرت الزيارة، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المستشفى والسلطة المحلية بالمحافظة، من أجل زيادة دعم السلطة لمجال الصحة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ما قاله البحسني خلال افتتاح مستشفى الحميات بدوعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.