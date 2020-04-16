أستراليا تمدد قيود كورونا شهرا

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، تمديد القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، شهرا إضافيا.



القرار يأتي رغم ما حققته كانبيرا من نجاح في إبطاء معدلات العدوى،

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن بلاده ستواصل فرض القيود التي طبقتها للحد من تفشي الوباء، لمدة 4 أسابيع أخرى على الأقل.

ولفت موريسون، في تصريحات صحفية، إلى أن أستراليا ستوسع على مدار الشهر المقبل نطاق الفحص، وتتبع المخالطين لحالات إصابة معروفة بالفيروس.

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كما أشار إلى وضع خطة للاستجابة لأي تفشٍّ للفيروس على النطاق المحلي.

3 خطوات سيتم الانتهاء منها، وفق رئيس الوزراء، خلال 4 أسابيع ستتم عندها إعادة النظر في القيود التي تشمل تقييد حركة السكان وإغلاق المدارس والمطاعم والحانات.

وقبل يومين، صرح موريسون بأن بلاده على بعد "عدة أسابيع" من تخفيف التدابير لوقف انتشار الوباء، وقال: "يجب أن نتحلى بفضيلة الصبر".

وسجل في أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، 6366 إصابة بفيروس كورونا. في حين بلغت الوفيات أكثر من 60 حالة.

وبداية الأسبوع الجاري شهدت البلاد أقل زيادة بالإصابات تم تسجيلها خلال 48 ساعة منذ شهر.