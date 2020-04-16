شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 131 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بألمانيا زاد على 131400 حالة إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

يذكر أن العدد كان يزيد أمس الأربعاء على 128500 إصابة.

وأضاف التقييم أن هناك 3554 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض على مستوى ألمانيا حتى الآن، فيما بلغ العدد أمس 3222 حالة وفاة.