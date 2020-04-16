شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بتعليق الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر المجلس التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها الأعضاء.
وأكد ترامب أن "الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه"، وهو الأمر الذي لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.
ونقلا عن وكالة سبوتنيك، قال ترامب: "سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه. أفضل ألا أستخدم هذه الصلاحية".
ودفعت تهديدات ترامب المؤرخ مايكل بيشلوس المتخصص في التاريخ الرئاسي الأمريكي، للتعليق مغردا "لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن استخدم السلطة الدستورية لتعليق عمل الكونغرس".
وأضاف الرئيس الأمريكي "نحن بحاجة لأشخاص في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولا نريد أن نلعب المزيد من الألاعيب السياسية". بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
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