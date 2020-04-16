شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تحاصر كورونا من خلال" الصرف الصحي" والان نبدء بالتفاصيل
قال باحثون أستراليون اليوم الخميس إنهم يتوقعون البدء في غضون أسابيع في فحص الصرف الصحي قبل معالجته لرصد انتشار فيروس كورونا وذلك للمساعدة في تحديد المناطق المهددة بعد نجاح تجربة محلية.
ويستخدم المشروع الجديد نظاما قائما تراقب من خلاله أجهزة مكافحة الجريمة مياه الصرف ويغطي نحو 57 بالمئة من السكان لرصد وجود المخدرات في المدن الأسترالية.
وفي التجربة التي أجريت في ولاية كوينزلاند نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف من محطتين لمعالجة مياه الصرف.
وقالت هيئة العلوم الوطنية إنه عن طريق الاستخدام على نطاق أوسع سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية بدون فحص كل شخص على حدة. ويجري فحص الآلاف من الأستراليين يوميا.
وقال بول برتش مدير علوم الأرض والمياه في الهيئة إن هذا المشروع سيساعد الحكومة في تخفيف القيود المفروضة على حركة السكان في أنحاء البلاد بتحديد المناطق التي تواجه مشاكل. وأضاف أن البيانات الصينية كشفت أنه من الممكن رصد الفيروس في الفضلات في غضون ثلاثة أيام وهو أسلوب أسرع في كثير من الأحيان من الرصد عبر الاختبارات التقليدية.
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