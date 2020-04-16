شكرا لقرائتكم خبر عن 3448 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3448 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و34 حالة وفاة . وأفاد المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 27938 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 حالة وفاة .

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