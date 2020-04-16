شكرا لقرائتكم خبر عن 109 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي يصل 1019 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة العمانية وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم إلى 109 حالات، والعدد التراكمي 1019 حالة منهم 384 حالة من العمانيين و 635 غير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات أي بمعدل 4ر0 بالمائة.

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