بالفيديو بين الحقيقة والزيف: شائعات مواقع التواصل عن كورونا تربك المواطن

استغراب وتساؤلات راحت تنتاب المواطنين خلال الفترة الاخيرة عن حقائق شبه مؤكدة يتضح بانها محض شائعة في النهاية، اخرها تلك التي تحدثت عن احتمالية رفع حظر التجوال في التاسع عشر من الشهر الحالي، ليدفع ذلك بمواطنين للمطالبة بوضع حد لتلك الشائعات التي باتت تربك المجتمع خاصة اولئك الذين يعتمدون على القوت اليومي بمعيشتهم.تفعيل دور مكتب مكافحة الشائعات المدرج ضمن تشكيلات وزارة الداخلية ابرز المطالب التي تحدث بها المواطنون. داعين وزارة الصحة هي الاخرى لاتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه تلك الشائعات لتبيان مدى صحتها من عدمه.

وفي ظل كل ما يتم تناقله من اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تلك يبقى اصحاب الدخل المحدود على ارض الواقع هم الاكثر ضررا خلال فترة حظر التجوال..لتاتي المطالبات بصرف مبالغ مالية الى العديد من الاسر والافراد المتضررين جراء ذلك الامر.

