نجدة بغداد: القبض على 47 مخالفاً لحظر التجوال

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 47 مخالفاً لحظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على 47 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الأربعاء، عن القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الأربعاء، عن القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.
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