نجدة بغداد: القبض على 47 مخالفاً لحظر التجوال

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على 47 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الأربعاء، عن القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.

