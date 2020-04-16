مبادرة زوودمول للشركات المحلية الصغيرة و المتوسطة التي أطلقها لمحاربة فايروس كورونا

للتخفيف من القيود الحالية المفروضة على هؤلاء التجار ، فإن زوودمول على استعداد لبيع منتجات البائع المحلي من خلال تطبيقه بدون إضافة أي رسوم ، و بدون دفع تكلفة الشحن.

ستكون هذه المبادرة الاستراتيجية ذات فائدة كبيرة لجميع البائعين والموزعين المحليين الذين يواجهون صعوبات في بيع منتجاتهم في العراق.

تقدم زوودمول ، السوق الرائدة في الأسواق الناشئة ، للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الفرصة للوصول إلى زبائنهم عبر الإنترنت من خلال تطبيقها مع معاملة تفضيلية حتى 30 يونيو -

عمولة مبيعات 0٪ - توصيل مجاني على عاتق زوودمول - الدفع الأسبوعي

تم تحميل تطبيق زوودمول من قبل مليون شخص في لبنان هذا العام وكان لديه حركة كبيرة يمكن أن يكون هذا بمثابة مساعدة هائلة لأصحاب الأعمال الذين لا يستطيعون إعداد عملياتهم عبر الإنترنت في هذا الوقت ستضطر معظم الشركات للتوجه الى البيع عبرالإنترنت لتجنب فقدان الاتصال بالزبائن.

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لذلك ، يعد الاتصال بمنصة السوق الإلكترونية هذه حلاً سريعًا قد يكون مفيدًا للعلامات التجارية والمصممين اللبنانيين ، والعلامات التجارية الدولية ، وبائعي المنتجات في الفئات التالية ؛ الهواتف والإكسسوارات ، الكمبيوتر والمكتب ، المجوهرات والساعات ، الإلكترونيات ، الملابس ، الأحذية ، الإكسسوارات ، ألعاب الأطفال ، مستحضرات التجميل ، المنزل والحديقة ، الرياضة والهواء الطلق ، السيارات والدراجات النارية والأدوات المنزلية

سيوفر تطبيق زوودمول للشركاء المستقبليين وضع المنتجات ، والدعم داخل التطبيق ، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والمبيعات ، والتسليم المجاني لجميع الطلبات في جميع أنحاء لبنان هل انت مهتم؟ كل ذلك بسيط للغاية مع منصة السوق الإلكترونية السهلة لدينا.

فقط أرسل طلبًا إلى [email protected]

أو على الموقع http://seller.zoodmall.com/en

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