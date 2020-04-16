بالصور.. احباط محاولة تهريب مشتقات نفطية جنوب الناصرية

اعلنت مديرية شرطة النفط في الناصرية، الخميس، عن احباط تهريب مشتقات نفطية جنوب المدينة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من شرطة النفط احبطت عملية لتهريب المشتقات النفطية ضمن قاطع حقل صبه النفطي".

Advertisements

واضافت انه "تم ضبط عجلة نوع فالفو محملة ب ١٦ خزان سعة الواحد ١٠٠٠ لتر، محمل بمنتوج مادة زيت الغاز"، مشيرة الى ان "المهربين لاذوا بالفرار بعد الاشتباك معهم".