بالفيديو كورونا يسبب حالات اكتئاب تؤدي للانتحار

انتحار وتعنيف واضطهاد.. حالات سجلت مؤخرا في محافظات مختلفة منها العاصمة بغداد.. اغلب تلك الحوادث طالت نساء واطفالا، الحجر المنزلي بدا وكأن له اليد الطولى بخلق حالة من التوتر وخلخلة الانسجام لدى العوائل لأسباب تكاد أن تكون معظمها اقتصادية ومعيشيةويتفق اغلب الباحثين الاجتماعيين على ان كثرة حالات الانتحار في هذه الفترة تتعلق بالجانب النفسي، اضافة لعدم تدارك الأزمات العائلية وحلها بشكل سلمي

ويشكل ارتفاع حالات الانتحار والتعنيف هذه الأيام قلقاً حول العالم، علماء النفس سارعوا في دول عدة إلى توفير النصائح لتمكين الناس من تحمّل إجراءات العزل، ودعم أشخاص فقدوا وظائفهم بسبب الانتشار الواسع لجائحة كورونا.