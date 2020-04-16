وزير الصحة العماني: نسبة الوفيات بكورونا في السلطنة %0.04

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 1019 حالات.



جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".

وأوضح الوزير أن من بين المصابين بالفيروس 384 عمانيا و 635 من غير العمانيين، مضيفا أن عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات السلطنة بسبب مرض "كوفيد19" 23 مريضاً، منهم 7 مرضى في العناية المركزة.

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وأضاف أن نسبة الوفيات بسبب مرض "كوفيد_19" في السلطنة هي 0.04% .

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن أعداد الحالات المصابة بكورونا لا زالت في تصاعد مستمر، ولابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وتابع أنه حسب المعطيات الحالية لا توجد توقعات بتوفر لقاح للفيروس قبل ٩ أشهر من الآن.

وكشفت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 109 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1019 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 حالة جديدة تعافت من كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 176، فيما سجلت البلاد 4 وفيات بالفيروس.