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تعرف على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

تعرف على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم

متابعات_ الخليج 365

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس.

 

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و85 ألف حالة عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

 

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كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 515 ألفا.

 

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

 

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة إلى جانب نحو 29 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألف و600 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و341 إصابة و3342 وفاة.

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