"سناب شات": سكان الإمارات أكثر استعداداً من قبل للتصدي لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة سناب المالكة للتطبيق الشبابي "سناب شات"، أن سكان الإمارات أكثر استعداداً من قبل للتصدي لوباء كورنا المستجد (كوفيد-19)، وفقا للبيان.



وكشف الاستطلاع عن المصادر التي يلجأ إليها سكان الدولة للاطلاع على أخبار تفشي "كورونا"، والأساليب التي يتبعونها للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء خلال هذا الوقت.

وبشكل عام، يشعر أربعة أشخاص من كل خمسة (87%) مستخدمين لتطبيق "سناب شات" في الإمارات أنهم أكثر استعداداً للمساعدة في منع انتشار الوباء مما كانوا عليه قبل شهر.

وفي الوقت نفسه، يتنبه الناس لتجنب المعلومات الخاطئة حول الوباء، حيث يظهر الاستطلاع أن 54% من سكان الإمارات يلجؤون إلى مصادر حكومية رسمية للحصول على معلومات حول تفشي المرض، في حين يلجأ 26% منهم إلى مصادر الأخبار التلفزيونية و25% إلى العائلة والأصدقاء.

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وبالإضافة إلى الاطلاع بشكل متواصل على الأخبار المرتبطة بوباء كوفيد-19، يقضي العديد من مستخدمي تطبيق "سناب شات" وقتهم في المنزل للقيام بنشاطات تعزز نموهم الشخصي. فقد صرّح أكثر من نصف المستطلعين (61%) أنهم يقومون بأنشطة للرعاية بأنفسهم، بينما يأخذ 43% منهم دروساً عبر الإنترنت، ويقوم 42% منهم بممارسة تمارين اللياقة البدنية ويتطلع 41% منهم إلى تعلم مهارة جديدة.

وعلاوة على ذلك، يسعى سكان الإمارات إلى الحفاظ على سلامتهم العقلية خلال هذه الفترة العصيبة عبر اتباع عدد من الطرق. فعندما سُئل المستطلعون عما يساعدهم أكثر في الحفاظ على الهدوء خلال هذه الفترة، ذكر أكثر من النصف (57%) أنهم يلجؤون للاتصال بالعائلة والأصدقاء، بينما صرح 47% منهم أنهم يلعبون ألعاب الفيديو، في حين قال 23% منهم أنهم يمارسون التأمل أو الرياضة.

وعندما سئل المستطلعون عن وجود أي نتائج إيجابية للوضع الحالي، أجاب أغلبيتهم بأنهم يمضون أوقاتاً ممتعة مع عائلاتهم، مما يؤكد على أهمية العلاقات الإنسانية في الإمارات.

وبحسب الاستطلاع، يستخدم ما يقارب نصف (41%) مستخدمي "سناب شات" في الإمارات التطبيق حالياً أكثر من قبل للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، مقارنة بـ36% الذين يلجؤون لإجراء مكالمات الفيديو و32% الذين يجرون المكالمات الهاتفية.

وفي هذا السياق، قال حسين فريجة، المدير العام لشركة "سناب" في الشرق الأوسط: "بينما يمارس سكان الإمارات التباعد الاجتماعي في ضوء انتشار وباء كورونا، ما زلنا بحاجة إلى العلاقات الشخصية الوطيدة في حياتنا. ومن خلال إدراك الأساليب التي يختارها الأشخاص للتواصل مع غيرهم والتعبير عن مشاعرهم، يمكننا أن نسهّل عليهم مشاركة معلومات موثوقة حول الوباء، وأن نتيح لهم الفرصة للتواصل بشكل سلس وممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم حتى عندما يكونون بعيدين عن بعضهم البعض".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلقت "سناب شات" ميزات وعدسات جديدة لمساعدة الأفراد في الإمارات على التعامل مع التحديات المرتبطة بوباء كورونا.