اخبار العالم

سفير الصين خلال تقديم مساعدات للبنان: مستعدون لمواصلة العمل مع حكومة لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لفت السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​ في ​مؤتمر​ صحافي مع ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ و​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ و​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار​ خلال تسليم الصين ​مساعدات​ الى لبنان تتضمن ثلاثة الاف فحص PCR و200 ميزان حراري الى أننا "نضع سلامة اللبنانيين في مقدمة الاولويات"، مشددا على أن "​الحكومة الصينية​ تعتمد تدابير معينة وقد قدم الشعب الصيني تضحيات لمكافحة المرض".

واشار الى أننا "تابعنا جهود ​الحكومة اللبنانية​ لمكافحة ​فيروس ​ والنتائج الجيدة التي حصدتها"، لافتة الى أننا "على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية و​الشعب اللبناني​ للتغلب على "كورونا".

إضغط للمزيد
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين خلال تقديم مساعدات للبنان: مستعدون لمواصلة العمل مع حكومة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا