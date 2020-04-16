لفت السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان في مؤتمر صحافي مع وزير الصحة حمد حسن ووزير الخارجية ناصيف حتي ووزير الاشغال ميشال نجار خلال تسليم الصين مساعدات الى لبنان تتضمن ثلاثة الاف فحص PCR و200 ميزان حراري الى أننا "نضع سلامة اللبنانيين في مقدمة الاولويات"، مشددا على أن "الحكومة الصينية تعتمد تدابير معينة وقد قدم الشعب الصيني تضحيات لمكافحة المرض".
واشار الى أننا "تابعنا جهود الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس كورونا والنتائج الجيدة التي حصدتها"، لافتة الى أننا "على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني للتغلب على "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين خلال تقديم مساعدات للبنان: مستعدون لمواصلة العمل مع حكومة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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