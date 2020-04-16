سفير الصين خلال تقديم مساعدات للبنان: مستعدون لمواصلة العمل مع حكومة لبنان

لفت السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​ في ​مؤتمر​ صحافي مع ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ و​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ و​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار​ خلال تسليم الصين ​مساعدات​ الى لبنان تتضمن ثلاثة الاف فحص PCR و200 ميزان حراري الى أننا "نضع سلامة اللبنانيين في مقدمة الاولويات"، مشددا على أن "​الحكومة الصينية​ تعتمد تدابير معينة وقد قدم الشعب الصيني تضحيات لمكافحة المرض".

واشار الى أننا "تابعنا جهود ​الحكومة اللبنانية​ لمكافحة ​فيروس كورونا​ والنتائج الجيدة التي حصدتها"، لافتة الى أننا "على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية و​الشعب اللبناني​ للتغلب على "كورونا".

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