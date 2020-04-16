فقيه: لإنشاء صندوق للبطالة وعدم المساس بأموال صندوق الضمان

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه "لفرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق الـ 500 الف دولار واشراك العمال في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية".
كما أكد "ضرورة إنشاء صندوق للبطالة وهو مطلب تاريخي للحركة الثقافية اللبنانية"، مشددا على "رفض سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام".
وشدد فقيه خلال لقاء حول واقع المستشفيات على "عدم المساس بأموال صندوق الضمان الاجتماعي، ونأمل من ادارته اعطاء الاموال للمستشفيات كي تتمكن من الصمود ودفع رواتب عمالها". وأضاف "نحن في سياق تخبّط لإنتاج خطة إصلاح إقتصادية في ظل الأزمة المعيشيّة".
ولفت إلى ان "القطاع الصحي يتحمل العبء الاكبر في مواجهة كورونا والعاملون في المستشفيات الخاصة يستحقون تدبيرا اضافيا كما التدبير رقم 3 وليس تقليص رواتبهم".
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