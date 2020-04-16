فقيه: لإنشاء صندوق للبطالة وعدم المساس بأموال صندوق الضمان

دعا رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالانابة ​حسن فقيه​ "لفرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق الـ 500 الف ​دولار​ واشراك العمال في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية".

كما أكد "ضرورة إنشاء صندوق للبطالة وهو مطلب تاريخي للحركة الثقافية اللبنانية"، مشددا على "رفض ​سياسة​ ​الخصخصة​ وبيع ​القطاع العام​".

وشدد فقيه خلال لقاء حول واقع ​المستشفيات​ على "عدم المساس بأموال صندوق ​الضمان الاجتماعي​، ونأمل من ادارته اعطاء الاموال للمستشفيات كي تتمكن من الصمود ودفع رواتب عمالها". وأضاف "نحن في سياق تخبّط لإنتاج خطة إصلاح إقتصادية في ظل ​الأزمة​ المعيشيّة".

ولفت إلى ان "القطاع الصحي يتحمل العبء الاكبر في مواجهة كورونا والعاملون في المستشفيات الخاصة يستحقون تدبيرا اضافيا كما التدبير رقم 3 وليس تقليص رواتبهم".