سفير لبنان في المغرب: لا يوجد أي اصابة بكورونا بين أبناء اجالية والأمور تحت السيطرة

لفت سفير لبنان في ​المغرب​ زياد عطاالله، الى أنه "لم يتم حتى الآن وضع اللائحة النهائية لبرنامج المرحلة الثانية من رحلات إجلاء المواطنين اللبنانيين من الخارج، ونحن وعدنا بأن نكون ضمن هذه اللائحة. إلا أنه لا يوجد شيء مؤكد بعد"، مشيرا الى أن "عدد ​الطلاب​ في المغرب كبير، ومعظمهم طلاب طب وحاليا هم يعملون في ​المستشفيات​ والمركز الطبية وعددهم حوالي الـ40 ولا واحدة منهم تقدم بطلب إجلاء".

وأوضح عطاالله في حديث تلفزيوني أن "مشكلة هؤلاء الطلاب هي بالتحويلات المصرفية"، مبينا "أننا في بداية ​الأزمة​ قمنا بإنشاء منصة على تطبيق الـ"واتسآب" ل​رجال الأعمال​ والمقتدرين الذين يمكنهم المساعدة، وعندما يصل الى ​السفارة​ طلب مساعدة أضعه على هذه المنصة ويتم الاتصال به من قبل أحد المقتدرين. والى الآن استجبنا لحوالي 25 طلب مساعدة".

وكشف أن "الذين تقدموا بطلب الإجلاء هم حوالي 150 شخص، ونريد الحصول على إذن هبوط لانه لا يوجد مكتب ل​طيران الشرق الأوسط​ في مازابلانكا"، مؤكدا "اننا على تواصل يومي مع أبناء الجالية، ولا يوجد أي اصابة ب​فيروس كورونا​. الامور تحت السيطرة ولا يوجد ​حالات​ ذعر أو مشاكل".